Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Streit zwischen Ex-Partnern gerät zur Schlägerei

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

An einer Tankstelle in der Böblinger Straße in Holzgerlingen nahm eine Streitigkeit zwischen einem 28-Jährigen und dessen 22-Jähriger Ex-Freundin einen gewalttätigen Ausgang. Vor einer Wohnung kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden. In Folge derer kamen mehrere männliche Personen hinzu und wirkten mit Tritten und Schlägen auf den Mann ein. Dieser konnte zunächst flüchten, wurde aber bis zu einer nahegelegenen Tankstelle verfolgt, wo er wiederum aus der Gruppe heraus angegriffen wurde. Die Situation konnte schließlich gegen 21:30 Uhr durch Polizeibeamte beruhigt werden. Vor Ort konnten Familienmitglieder beider Parteien angetroffen werden, denen Platzverweise erteilt wurden. Der 28-Jährige erlitt durch den Angriff Verletzungen und musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell