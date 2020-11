Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall, Fiat-Lenker nimmt Polizei die Vorfahrt, Unnfallflucht, 75-Jähriger nach auffälliger Fahrweise in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Auffahrunfall mit 16.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter PKW sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Montag gegen 17.20 Uhr in der Marbacher Straße in Ludwigsburg. Eine 48 Jahre alte BMW-Fahrerin, die in Richtung Marbach am Neckar unterwegs war, übersah vermutlich, dass der 58-jährige Mercedes-Lenker vor ihr verkehrsbedingt abbremsten musste. Sie fuhr auf den PKW auf und schob diesen auf einen Ford, in dem ein 51 Jahre alter Fahrer saß. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Ludwigsburg: Fiat-Lenker nimmt Polizei die Vorfahrt

Für einen 62-jährigen Fiat-Lenker endete eine Fahrt mit seinem PKW am Montagnachmittag mit der Beschlagnahme seines Führerscheins. Der Fiat-Fahrer war einer Streifenwagenbesatzung gegen 15.40 Uhr in der Kopfstraße in Ludwigsburg aufgefallen, da er den Beamten die Vorfahrt genommen hatte. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Allerdings zog diese brenzlige Situation eine Kontrolle nach sich. Hierbei stellten der 24 Jahre alte Beamte und seine 23-jährige Kollegin fest, dass der Mann den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Die Aufforderungen der beiden Polizisten befolgte der Mann außerdem nur verzögert. Als er seinen PKW ein Stück zur Seite fahren sollte, konnten die Beamten das Auffahren auf den Streifenwagen nur durch laute Warnrufe verhindern. Die weitere Überprüfung des PKW-Lenkers ergab, dass er weder gang- noch stehsicher war und sich an seinem Fahrzeug festhalten mussten. Durchgeführte Tests auf Atemalkohol und Drogen verliefen ohne Ergebnis. Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme für die Ausfallerscheinungen ursächlich. Der Führerschein des Mannes wurde im weiteren Verlauf beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Ludwigsburg-Oßweil: Unfallflucht in der Friesenstraße

Nach einer Unfallflucht am Montag zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Friesenstraße in Oßweil sucht das Polizeirevier Ludwigsburg noch Zeugen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Dacia, der am Fahrbahnrand in der Nähe einer Tankstelle abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141/18-5353 entgegen.

Ludwigsburg: 75-Jähriger nach auffälliger Fahrweise in Unfall verwickelt

Noch während am Montag gegen 10.00 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin per Notruf einen auffällig fahrenden VW-Lenker aus der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg meldete, war dieser schließlich in einen Unfall verwickelt. Die Zeugin hatte beobachtet, wie der VW-Fahrer, der die Frankfurter Straße Richtung Heilbronner Straße befuhr, nahezu die gesamte Fahrbahn benötigte und beim Versuch in die Katharinenstraße abzubiegen, auf die Gegenfahrbahn geraten war. Glücklicherweise war hierbei niemand gefährdet worden. Als der 75-Jährige jedoch anschließend nach rechts in die Markgröninger Straße abbog, nahm er einem 47 Jahre alten LKW-Lenker vermutlich die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen. Als die Polizei vor Ort eintraf, verwahrte die Zeugin den VW-Zündschlüssel, da der Senior versucht hatte nach dem Unfall seine Fahrt fortzusetzen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Ludwigsburg fest, dass der 75-Jährige vermutlich Schwierigkeiten beim Sehen hatte. Darüber hinaus machte er einen zerstreuten Eindruck. Der VW, der durch den Unfall nicht mehr fahrbereit war, wurde abgeschleppt. Der LKW-Fahrer konnte, nachdem er einen beschädigten Reifen gewechselt hatte, seine Fahrt fortsetzen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest, den der Senior durchführte, verlief negativ. Eine Rettungswagenbesatzung, die den Gesundheitszustand des Mannes überprüfte, konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Der 75-Jährige wurde hierauf zum Polizeirevier gebracht und dort von einem Verwandten abgeholt. Die Ermittlungen dauern an.

