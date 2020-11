POL-LB: Ditzingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel; Marbach am Neckar: Zeugenaufruf nach Unfallflucht; Freiberg am Neckar: Berauschter 31-Jähriger überfährt Kreisverkehr

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ditzingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag gegen 13:00 Uhr kam es auf der Siemensstraße in Ditzingen auf Höhe einer dortigen Autowerkstatt zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von circa 16.000 Euro. Vermutlich beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen übersah die 57-Jährige Fahrerin eines Renault den Subaru SUV eines 74-Jährigen. Durch den Zusammenprall geriet der Renault ins Schleudern und drehte sich um die eigene Achse. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der teilweise blockierten Straße geräumt werden. Beide Unfallbeteiligten wurden nur leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, 07156 43520, in Verbindung zu setzen.

Marbach am Neckar: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen am Fahrbahnrand des Heinrich-Hertz-Rings in Marbach am Neckar geparkten VW Golf GTI. Der Vorfall ereignete sich am Montag in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Personen, die im genannten Zeitraum relevante Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, 07144 9000, zu melden.

Freiberg am Neckar: Berauschter 31-Jähriger überfährt Kreisverkehr

Nur durch Zufall wurde eine Streife des Polizeireviers Ludwigsburg auf einen Verkehrsunfall aufmerksam, der sich am Dienstagmorgen gegen 01:30 Uhr am Kreisverkehr Freiberg-Geisingen ereignet hatte. Ein vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender 31 Jähriger verlor scheinbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kurz vor dem besagten Kreisverkehr die Kontrolle über seinen BMW und überfuhr infolgedessen die Mittelinsel sowie ein folgendes Verkehrsschild. Der Mann setzte zunächst seine Fahrt in Richtung Bietigheim fort, kam aber aufgrund eines kaputten Vorder- und Hinterreifens 300 Meter nach der Unfallstelle unfreiwillig zum Stehen. Ohne den Schaden der Polizei zu melden, hatte der Unfallverursacher bereits einen Abschleppdienst verständigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann deutliche Ausfallerscheinungen fest, weshalb er in der Folge einem Drogentest unterzogen wurde. Der Sachschaden beträgt insgesamt 1500 Euro.

