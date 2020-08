Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lack zerkratzt und Reifen plattgestochen

Eine mutwillige Beschädigung hat ein Mann am Sonntagnachmittag in Kaiserslautern an seinem Auto entdeckt. Als der 31-Jährige gegen 13 Uhr in der Lämmchesbergstraße zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der Audi A3 von unbekannten Tätern zerkratzt wurde. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Der blaue Pkw stand seit Samstagabend, 18 Uhr, in Höhe des Hauses Nummer 24. Die genaue Tatzeit ist unklar. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 - 2250.

Aus Neuhemsbach ging am Sonntag ebenfalls eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einem Fahrzeug ein. Hier wurde zwischen 12 und 16 Uhr an einem Pkw ein Vorderreifen zerstochen. Als die Frau zu ihrem geparkten Fahrzeug kam, war der Reifen platt. Der Wagen stand im fraglichen Zeitraum im Sportplatzweg in Höhe des Hauses Nummer 13.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

