Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Unfälle mit Fahrerflucht

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfälle mit Fahrerflucht sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. Zu allen sucht die Polizei noch Zeugen und bittet um Hinweise.

Im Parkhaus des Pfalztheaters in der Martin-Luther-Straße wurde in der Nacht zu Sonntag ein Auto gerammt. Der Besitzer des betroffenen VW Oldtimers meldete der Polizei, dass er seinen Wagen am späten Samstagabend gegen 23.45 Uhr im Parkhaus abgestellt hatte. Als er ihn eine gute halbe Stunde später wieder abholte, entdeckte eine Beschädigung an der Fahrertür. Ein anderes Fahrzeug war offenbar dagegen gestoßen und hatte eine große Delle hinterlassen. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen.

Der 25-jährige VW-Besitzer konnte nur noch sagen, dass beim Abstellen seines Wagens ein silberfarbener Pkw daneben parkte. Das Kennzeichen hatte er sich leider nicht gemerkt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150.

Ebenfalls am Sonntag meldete ein BMW-Besitzer, dass sein Fahrzeug in der Woogstraße von einem Unbekannten beschädigt wurde. Das Auto hatte er am Freitag gegen 9.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 3 abgestellt; am frühen Sonntagnachmittag stellte er fest, dass der hintere Stoßfänger beschädigt wurde. Hinweise auf den Verursacher gibt es leider nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen.

Bereits am Samstagvormittag wurde im Stadtteil Morlautern ein Verkehrsschild umgefahren. Gegen 10.30 Uhr fiel auf, dass das Schild an der Ecke Kieferberg/Bartholomäusring stark deformiert ist. Vermutlich hat ein Autofahrer beim Abbiegen von der Straße "Kieferberg" in den Bartholomäusring das Schild umgedrückt. Anstatt den Schaden zu melden, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die genaue Unfallzeit ist unklar. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 / 369 - 2150 jederzeit gern entgegen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell