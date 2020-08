Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb holt Geldbörse aus Schultertasche

Kaiserslautern (ots)

Obwohl sie ihre Tasche über der Schulter trug, hat eine Frau am Samstag nicht bemerkt, dass ein Dieb hineingriff. Erst an der Kasse des Supermarktes in der Kurt-Schumacher-Straße stellte die 49-Jährige fest, dass ihr Geldbeutel nicht mehr da ist. Die Frau war sich sicher, dass die Börse noch in der Tasche lag, als sie den Markt betrat. Zusammen mit dem Portemonnaie verschwanden etwa 100 Euro Bargeld, der Personalausweis sowie die Versicherungskarte.

Hinweise auf mögliche Täter konnte die 49-Jährige nicht geben. Es war ihr niemand aufgefallen. |cri

