POL-H: Bothfeld: Lkw-Fahrer übersieht Rollstuhlfahrerin - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

An der Sutelstraße in Höhe der Kreuzung Ebelingstraße ist es am Dienstag, 02.06.2020, gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen (Lkw) und einer Rollstuhlfahrerin gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfallhergang.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 48-jährige Fahrer eines Lkw des Herstellers Daimler mit Peiner Kenneichen die Sutelstraße aus Richtung der Podbielskistraße kommend. Verkehrsbedingt musste er im durch Ampeln geregelten Kreuzungsbereich zur Ebelingstraße/Klein-Buchholzer-Kirchweg halten, nachdem er nach eigenen Angaben bei "Grün" in die Kreuzung gefahren ist. Eine 85-jährige Frau im Rollstuhl benutzte die nördliche Fußgängerfurt der Kreuzung, um die Sutelstraße ebenfalls bei "Grün" von rechts nach links aus Richtung der St.-Nicolai-Kirche zu überqueren. Als der Lkw wieder langsam angefahren ist, kam es zum Zusammenstoß mit der Rollstuhlfahrerin, die sich dabei leicht verletzte.

Der Verkehrsunfalldienst war zur Unfallaufnahme vor Ort und sucht nun Zeugen. Hinweise zum Unfallhergang nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0511 109-1888 entgegen. /nzj, has

