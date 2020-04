Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu gestohlenen Radladern

Holthusen (ots)

Von einem Betriebsgelände in Holthusen sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Radlader gestohlen worden. Der dabei entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 70.000 Euro beziffert. Dem Spurenaufkommen zufolge haben die Täter zunächst den Zaun des umfriedeten Geländes beschädigt und sind in weiterer Folge mit den orangefarbenen und neuwertigen Radladern der Marke GIANT über ein Feld davongefahren. Auf der Holthusener Verbindungsstraße, nahe der B 321 bei Pampow, wurden die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen dann offensichtlich auf ein Transportfahrzeug umgeladen. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall. Möglicherweise haben vorbeikommende Autofahrer den Abtransport der Radlader auf der B 321 beobachtet.

