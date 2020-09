Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet

Osnabrück (ots)

Am Wochenende kam es im Kamp und an der Meller Straße zu Fahrraddiebstählen. So wurde in der Nacht zu Samstag an der Ecke Meller Straße/Großer Fledderweg ein verschlossen abgestelltes schwarzes E-Bike der Marke Performance, Modell Cruise, gestohlen. Gleich zwei Fahrräder haben Unbekannte am Sonntagabend am Kamp (Bereich Übergang zum Nikolaiort) mitgenommen. Das blau/schwarze Mountainbike der Marke Cannondale sowie das schwarze E-Bike des Herstellers Riese & Müller waren gegen 21.45 Uhr an einem Fahrradstand verschlossen abgestellt worden und bereits gegen 22.20 Uhr nicht mehr auffindbar gewesen. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

