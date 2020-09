Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Fahrraddiebstahl am Trimm-dich-Pfad

Ankum (ots)

Unbekannte haben am späten Freitagnachmittag am Voltlager Damm zwei im Bereich des Trimm-dich-Pfades abgestellte Fahrräder gestohlen. Es handelte sich dabei um eine weißes Mountainbike der Marke Focus, Modell Raven 26R LTD sowie ein goldfarbenes/schwarzes E-Bike des Herstellers Victoria, Modell Münster. Beide Räder waren verschlossen und wurden von den Tätern zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr mitgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei unter 05439-9690.

