Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Verkaufsstand wurde aufgebrochen

Bad Essen (ots)

In der Nacht zu Sonntag sind Unbekannte in der Hafenstraße in eine kleine Holzhütte eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür des vor der Terrasse des griechischen Restaurant befindlichen Verkaufsstandes, bedienten sich an den darin vorgefundenen Getränken und zerstörten zahlreiche Biergläser. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Bohmter Polizei unter 05471-9710 entgegen.

