Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Osnabrück (ots)

Zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr wurde am Freitag ein weißer Ford Focus auf dem Parkplatz des Lidl-Verbrauchermarktes an der Mönkediekstraße beschädigt. Nach Auswertung der Spurenlage erscheint es wahrscheinlich, dass ein Einkaufswagen gegen den hinteren rechten Kotflügel gestoßen ist und Schäden in Höhe von ca. 1500 Euro verursachte. Ein Verursacher oder eine Verursacherin meldeten sich nicht in diesem Zusammenhang. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann oder wer den Schaden verursacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2315 oder 0541/327-2215.

