Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Person und flüchtigem Verkehrsunfallbeteiligten

Dirmstein (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2020, befuhr gegen 15:07 Uhr ein 45-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem Kleinkraftrad in Dirmstein die Heuchelheimer Straße in Fahrtrichtung Obersülzen. In selber Richtung befuhr ein 47-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Bad Dürkheim ebenso mit einem Kleinkraftrad dieselbe Straße. In Höhe der dortigen Esso-Tankstelle setzte der 47-Jährige zu einem Überholvorgang an. Zeitgleich bog der 45-Jährige nach links ab, um auf das Tankstellengelände zu gelangen. Vom Abbiegevorgang überrascht, geriet der 47-Jährige ins Schleudern und stürzte, wodurch er sich leicht verletzte und sein Roller zerkratzt wurde. Nachdem der gestürzte Rollerfahrer den anderen Rollerfahrer auf dem Tankstellengelände ansprach, um einen Personalienaustausch durchzuführen, entfernte sich dieser jedoch von der Örtlichkeit, ohne den Personalienaustausch zu gewährleisten. Nach polizeilichen Ermittlungen konnte der flüchtige Verkehrsteilnehmer an dessen Halteranschrift angetroffen und dessen Personalien erhoben werden. Gegen diesen wurde eine Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort, sowie Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt



Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell