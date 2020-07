Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte im Zeitraum, Donnerstag, 23.07.2020, 12:00 - 12:30 Uhr, einen in der Hans-Koller-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Renault Megane. Der Renault wurde an der der linken vorderen Stoßstange bis zur Fahrertür beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1800 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

