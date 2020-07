Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter letzten Endes doch versichert, aber...

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Funkstreife der Polizei Neustadt war sich zunächst nicht sicher, ob an einem in der Exterstraße gesichteten E-Scooter ein Versicherungskennzeichen angebracht war. Eine Kontrolle war somit die Folge. Entgegen der ersten Vermutung durfte festgestellt werden: Alles ok mit der Versicherung. Jedoch ging deutlicher Alkoholgeruch vom 28-Jährigen Nutzer des Gefährts aus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Da ansonsten keine Fahrauffälligkeiten festgestellt worden waren, kam der junge Mann mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren davon.

