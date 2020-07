Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2020, gegen 12:15 Uhr kam es zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim. Durch das Ereignis wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro beziffert. Die genaue Entstehung des Brandes konnte bis dato nicht aufgeklärt werden. Die weiteren Ermittlungen zwecks Klärung der Brandursache werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

