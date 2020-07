Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Junger Papa wird Opfer einer Unfallflucht

Grünstadt, Am Bergel - 22.07.2020, 14.00 - 23.07.2020, 10:00 Uhr (ots)

Der 32-jährige Geschädigte hielt sich "über Nacht" im Grünstadter Krankenhaus auf, während seine Frau entbunden hatte. Bei der Rückkehr zu seinem PKW (ein roter Skoda) am Morgen stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Jemand fuhr gegen seinen hinteren Kotflügel und verursachte Sachschaden im 4-stelligen Euro Bereich, ohne dies anzuzeigen. Der PKW des Geschädigten war auf dem oberen Parkplatz in einer der vorderen Parkboxen abgestellt. Kann jemand Angaben zum Verursacher machen? Hinweise an die Polizei Grünstadt, Tel. 06359-93120.

