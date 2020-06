Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Handy Repair Laden

Kaiserslautern (ots)

Handys aus der Auslage erbeutete ein Einbrecher in der Fruchthallstraße. In der Nacht zum Samstag schlug ein noch unbekannter Täter die Scheibe des Geschäfts ein, um an das Diebesgut zu gelangen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige laut Zeugenaussagen mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Hinweise auf Tat oder Täter nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631-269 2620 entgegen. /pvd

