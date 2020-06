Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch ins Haus für Jugend und Soziales

Otterberg (ots)

Beim Versuch blieb es an dem Gebäude in der Hauptstraße in Otterberg. Die Manipulationen wurden am Freitagvormittag festgestellt. Wann genau der Einbruchsversuch war, ist nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen oder Personen in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631-369 2620 entgegen. /pvd

