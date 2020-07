Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Streit endet mit Schlag ins Gesicht

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.07.2020 konnte eine Besatzung eines Krankentransportwagens zwei Männer beobachten die sich in der Karl-Räder-Allee in Bad Dürkheim geschlagen hätten. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass die beiden Arbeitskollegen über die Nutzung des Firmenfahrzeuges in Streit geraten waren. Im Rahmen der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung schlug der 43-Jährige seinem 45-jährigen Arbeitskollegen mit der Faust ins Gesicht, nachdem dieser dessen Handy auf den Boden geworfen hatte. Durch den Faustschlag stürzte der 45-Jährige zu Boden und wurde leicht verletzt. Gegen die Männer wird nun aufgrund Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

