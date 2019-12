Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Gegenverkehr kollidiert

Stuttgart-West (ots)

Eine 49 Jahre alte VW-Fahrerin ist am Montagmittag (09.12.2019) in der Geißeichstraße mit mehreren entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert. Die Frau war gegen 13.00 Uhr mit ihrem Auto in der Geißeichstraße in Richtung Rotenwaldstraße unterwegs, als sie aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und dabei mit mehreren Fahrzeugen zusammenstieß. Bei der Kollision zog sich ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen zu. Die 49-Jährige kam vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer sowie ein 60-jähriger Toyota-Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro.

