Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte - 40000 Euro Sachschaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des 23.07.20 als ein 18-Jähriger um 21:15 Uhr, aus Richtung Lindenberg kommend, an der Einmündung K16/B39 die Vorfahrt eines 34-Jährigen missachtete. Dieser war mit seinem Ford von Neustadt in Richtung Lambrecht unterwegs gewesen. Durch den Aufprall wurde der Audi des Unfallverursachers gegen ein sich dort befindliches Wartehäuschen einer Bushaltestelle geschleudert. Beide Beteiligte erlitten durch den Unfall leichte bis mittelschwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser verbracht werden. Die entstandenen Sachschäden werden derzeit auf etwa 40000 Euro beziffert. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit mussten abgeschleppt werden.

