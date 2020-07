Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneute Schwerverkehrskontrolle - Beanstandungsquote bleibt weiterhin hoch

Polizeiautobahnstation Ruchheim (ots)

Vor dem Hintergrund der Beanstandungen bei der gestrigen Schwerverkehrskontrolle (wir berichteten) kontrollierten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 23.07.2020 zwischen 11:00 und 14:00 Uhr erneut den gewerblichen Güterverkehr im Rahmen einer Verkehrsüberwachung. Gegen 11:30 Uhr wurde ein in Serbien zugelassenes Sattelzuggespann auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Dannstadt-West einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass zwei von den an dem Sattelauflieger angebrachten Reifen massive Beschädigungen aufwiesen. Dem 43 Jahre alten Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste noch vor Ort die Reifen wechseln. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben. Auch der Fahrzeughalter muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim weist ausdrücklich darauf hin, dass weitere Schwerverkehrskontrollen stattfinden werden und verkehrsunsichere Fahrzeuge auch in Zukunft an ihrer Weiterfahrt gehindert werden.

