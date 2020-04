Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (03.04.2020) bis Montag (06.04.2020) zwei Autos auf einem Firmengelände an der Wangener Straße aufgebrochen. Die Unbekannten schlugen in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 09.00 Uhr die Heckscheiben eines VW Passat und eines VW Polo ein, die an der Gebäuderückseite des Firmengeländes geparkt waren. Die Diebe stahlen aus den Kofferräumen insgesamt acht Sommerkompletträder im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend entkamen sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell