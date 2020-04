Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer verursacht betrunken Unfall

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 70-jähriger Radfahrer mit 1,5 Promille am Mittwochabend angerichtet hat.

Gegen 17:20 Uhr prallte, vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung, der Radler beim Abbiegen von der Karlsruher Allee in die Auer Straße mit einem entgegenkommenden Audi, zusammen. In der Folge stürzte er zu Boden und beschädigter dabei ein weiteres Fahrzeug, das ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Durch den Sturz zog sich die 70-Jährige leichte Verletzung zu und wurde vor Ort durch den alarmierten Rettungsdienst behandelt. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten des Polizeireviers Durlach starker Alkoholgeruch entgegen, weshalb der Rentner erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

