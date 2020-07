Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Versuchter Wohnungseinbruch

Bad Dürkheim (ots)

Bislang unbekannter Täter versuchte vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 22.07.-23.07.2020, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Seebacher Straße einzubrechen und scheiterte an der Wohnungstür. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963-0

Telefax: 06322 963-120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: D. Taser



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell