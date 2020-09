Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wohnungsinhaber stellt Schmuckdieb - Untersuchungshaft

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, erreichte die Polizei ein Notruf aus der Berghoffstraße. Ein 59-jähriger Mann hatte einen Dieb in seiner Wohnung gestellt und hielt diesen vor Ort fest. Die Polizei eilte zum Tatort und übernahm den Festgehaltenen, einen amtsbekannten 52-jährigen Osnabrücker. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich der 59-jährige Wohnungsinhaber für ein Nickerchen auf sein Sofa gelegt, zuvor hatte er noch die Terrassentür geöffnet. Der Täter spazierte durch die offenstehende Tür an dem Schlafenden vorbei und begann Räume der Wohnung zu durchwühlen. Der schlafende Wohnungsinhaber wurde von einem Poltern wach und dachte zunächst seine Ehefrau habe das Geräusch verursacht. Als er nachsah, traf er auf den 52-jährigen Eindringling. Dieser versuchte zu flüchten, hatte die Rechnung aber ohne den Wohnungsinhaber gemacht. Der packte ihn, beförderte ihn auf den Boden, fixierte ihn und rief Nachbarn zur Hilfe. Diese verständigten die Polizei. Der Dieb hatte bereits Schmuck zur Mitnahme bereitgelegt. Der 59-jährige Wohnungsinhaber wurde bei der Rangelei mit dem Täter leicht am Knie verletzt. Als die Beamten den Missetäter überprüften, wurde bekannt, dass gegen diesen seit Kurzem ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Am Sonntag wurde er dem Amtsgericht vorgeführt und in Haft genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell