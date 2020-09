Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Großroller leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Gegen 17:40 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst am frühen Samstagabend zu einem Verkehrsunfall in die Meller Straße alarmiert. Ein Großroller und eine Fahrradfahrerin waren kollidiert, die Fahrradfahrerin wurde dabei verletzt. Eine 80-jährige Osnabrückerin hatte die Meller Straße mit ihrem Fahrrad in Richtung stadteinwärts auf der linken Fahrbahnseite, d.h. entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, befahren. Gleichzeitig befuhr ein 53-jähriger Mann aus Hagen a.T.W. mit seinem Großroller die Meller Straße ebenfalls in Richtung stadteinwärts. Unvermittelt wechselte die Osnabrückerin die Fahrbahnseite nach rechts, dabei übersah sie den herannahenden Rollerfahrer. Dem 53-Jährigen gelang es nicht mehr auszuweichen, er kollidierte mit der 80-Jährigen. Die Frau stürzte daraufhin und verletzte sich am Kopf, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Noch am Abend konnte sie dieses wieder verlassen. Der Mann blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Eine Augenzeugin bestätigte den Unfallhergang.

