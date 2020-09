Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht mit landwirtschaftlichem Fahrzeug

Georgsmarienhütte (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmittag kam es an der B51 zwischen Bad Iburg und Georgsmarienhütte zu einer Verkehrsunfallflucht. Etwas südlich des Gasthauses zum Dörenberg befinden sich einige Wohnhäuser, die postalisch zur Osnabrücker Straße (B51) gehören. An der Einmündung zu diesen Häusern wurde ein Verkehrszeichen mit Straßenname und Hausnummern umgefahren. Der Spurenlage vor Ort nach zu urteilen, dürfte es sich um eine große landwirtschaftliche Maschine oder sogar ein Gespann gehandelt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls und bittet insbesondere den Verursacher oder die Verursacherin sich zu melden. Hinweise werden unter 05401/879500 entgegengenommen.

