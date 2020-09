Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hochwertiges E-Bike in er Altstadt entwendet

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend, zwischen 19 Uhr und 22:15 Uhr, wurde ein hochwertiges E-Bike in der Straße Kleine Gildewart entwendet. Das Fahrrad der Marke "Stevens", Modell "E-Triton Luxe Forma 52 Foggy" in grauer Farbe war an einem Fahrradbügel mittels Faltschloss gesichert worden. Ein unbekannter Täter zerstörte das Faltschloss gewaltsam mit einem anderen Fahrradsattel als Hebelwerkzeug. Fremder Sattel und Schloss blieben vor Ort zurück. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

