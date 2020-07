Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.07.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Mehrere Sachbeschädigungen

Eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher zog am Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, durch die Hauptstraße von Markelsheim. Auf Höhe der Hausnummer 15 trat einer aus der Gruppe gegen eine Straßenlaterne. Hierdurch löste sich die Scheibe der Laterne und die Glühbirne wurde zerstört. Offenbar belustigt von dem Ergebnis ging der Unbekannte dann zur Nachbarlaterne und trat auch gegen diese. Auch hier wurde die Scheibe beschädigt. Am Samstag, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, wurde in der Kolpingstraße in Bad Mergentheim ein Mitsubishi zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand wurden an dem geparkten Pkw die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Gleiches geschah an einem in Edelfingen in der Straße, Alte Frankenstraße, abgestellten Auto. Die Tatzeit hier kann auf Donnerstag, 17 Uhr bis Samstag, 13 Uhr eingegrenzt werden. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite des Wagens wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zu allen drei Fällen nimmt das Polizeirevier in Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, entgegen.

Weikersheim: Schwerverletzter Motorradfahrer

In einer scharfen Linkskurve verlor der Fahrer einer Honda am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, die Kontrolle über sein Motorrad und zog sich beim anschließenden Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 19-Jährige war zwischen Weikersheim und Bronn unterwegs. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Warnhinweistafel am Straßenrand. Mit einem Rettungshubschrauber musste der junge Mann in eine Klinik geflogen werden. Die Pfitzinger Straße musste für circa 30 Minuten voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die freiwillige Feuerwehr Weikersheim war mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort.

Bad Mergentheim: Bei Rot losgefahren und Unfall verursacht

Weil die Ampel an der Kreuzung Wachbacher Straße / B19 / Esso-Tankstelle in Bad Mergentheim nicht umschaltete, fuhr eine 57-Jährige am Samstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, bei Rotlicht aus der Tankstellenausfahrt auf die Kreuzung. Zur selben Zeit kam aus Richtung Wachbacher eine Frau mit ihrem Golf angefahren, sodass es auf der Kreuzung zu einem Verkehrsunfall kam. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit der mutmaßlichen Unfallverursacherin dauern derzeit an. Verletzt wurde niemand.

Weikersheim: Fahrzeug rollt herrenlos auf Eisdiele zu

Glücklicherweise wurde niemand im Außenbereich eines Eiscafés am Weikersheimer Marktplatz verletzt, als am Freitagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, ein unbemannter Pkw auf das Café zurollte. Eine Frau hatte ihren BMW auf Höhe der Hausnummer vier abgestellt und offenbar nicht richtig gegen Wegrollen gesichert. Kurze Zeit später machte sich der an einem Gefälle parkende Pkw selbstständig und rollte in Richtung des Außenbereichs vom Café. Hier herrschte reger Besucherverkehr und zahlreiche Gäste saßen mit dem Rücken zum Geschehen. Trotzdem konnten sich die Gäste rechtzeitig in Sicherheit bringen bevor der Wagen zwei Tische und zwei Pflanzkübel streifte. Insgesamt rollte der Pkw circa fünf bis acht Meter. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Feuerwehreinsatz in Tiefgarage

Ein brennender Mülleimer war der Grund für einen Feuerwehreinsatz in der Nacht zum Sonntag in einer Tiefgarage in der Tauberbischofsheimer Ringstraße. Gegen Mitternacht hatte sich der Abfallbehälter vermutlich wegen heißer Asche entzündet. Die Tiefgarage wurde hierbei stark verraucht und musste von der Feuerwehr belüftet werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 100 Euro, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Lauda: Toasterbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Toaster war am Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr, in der Flurstraße in Lauda in Brand geraten. Der Bewohner konnte das Feuer nachdem der Rauchmelder ausgelöst hatte selbst löschen. Die stark verrauchte Wohnung wurde von der Feuerwehr belüftet. Sieben Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Zwei DRK Besatzungen mussten nicht ins Geschehen eingreifen, da niemand verletzt wurde. Der Sachschaden ist gering.

Königheim: Einbrecher nehmen Auto mit

Nachdem unbekannte Personen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in die Räume einer Firma in der Königheimer Dienstadter Straße eingebrochen waren, nahmen sie einen Opel Zafira gleich mit. Durch ein Fenster an der Nordseite des Gebäudes drangen die Unbekannten in das Gebäude ein und durchwühlten den Büroraum. Aus verschiedenen Kassen wurde Bargeld entwendet. Zudem fanden die Langfinger den Schlüssel eines Opel Zafiras welchen sie ebenfalls stahlen. Das Fahrzeug wurde am Sonntagmorgen beim Trimm-dich-Pfad in Tauberbischofsheim Hammberg aufgefunden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Firmengebäude oder im Bereich des Timm-dich-Pfads machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Tauberbischofsheim: Gelegenheit macht Diebe

Mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand zerschlug ein Unbekannter die rechte vordere Scheibe eines Pkw, der in der Eichendorffstraße in Tauberbischofsheim geparkt war. In der Nacht zum Sonntag stahl der Dieb dadurch eine Geldbörse, die im Inneren des Autos lag. Der Schaden am Auto wird auf 2.500 Euro geschätzt. Wer verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden. Die Polizei rät dazu, keine Wertgegenstände offen und sichtbar im Auto zu belassen.

Main-Tauber-Kreis: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht, telefonisch das Vertrauen älterer Menschen aus dem Main-Tauber-Kreis zu gewinnen und durch Vortragen einer Lügengeschichte zur Herausgabe persönlicher Daten und Informationen über die finanziellen Verhältnisse zu bewegen. Hinter den Anrufen steckt nicht die Polizei und vermutlich handelte es sich dabei um die Vorbereitungshandlungen für Straftaten. Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise:

Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an. Sprechen sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie, wenn sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen die Polizei. Diese ist unter der Nummer 110 rund um die Uhr für sie erreichbar.

Tauberbischofsheim: Aquaplaning führt zu schwerem Unfall

Ein Gesamtschaden von fast 42.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der regennassen A81 zwischen Tauberbischofsheim und Würzburg. Eine 24-jährige BMW-Fahrerin war auf dem linken Fahrstreifen des dreispurigen Streckenabschnitts unterwegs, als sie aufgrund von Aquaplaning mit ihrem Auto ins Schleudern kam. Zunächst prallte der BMW in die Mittelleitplanke und anschließend gegen einen auf der mittleren Spur fahrenden Mercedes. Auch dieser Wagen kam ins Schleudern. Die 24-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Kurzfristig musste die A81 in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt werden.

