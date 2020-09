Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Motorradfahrerin nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Hilter (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12:55 Uhr, kam es auf der Osnabrücker Straße im Bereich der Autobahnabfahrt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Dissen kam von der A33 und beabsichtigte an der ausgeschalteten Lichtzeichenanlage nach links in Richtung Hilter abzubiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin auf ihrer Kawasaki. Im Kreuzungsbereich prallte die 25-jährige Osnabrückerin in den Ford Focus. Die Frau verlor kurzzeitig das Bewusstsein, sie wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. An dem neuwertigen Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Ford Focus wurde im Bereich der Anstoßstelle ebenfalls beschädigt. Augenzeugen konnten den Unfallhergang bestätigen. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Osnabrücker Straße halbseitig gesperrt.

