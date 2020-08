Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Ennepetal (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr eine 37-jährige Ennepetalerin mit ihrem PKW auf der Heilenbecker Straße. Verkehrsbedingt musste sie an einer Rotlicht zeigenden Ampel halten. Als diese auf Grünlicht wechselte fuhr die Ennepetalerin an, ohne auf ihren Vordermann zu achten und fuhr dabei auf das Heck eines noch wartenden Kradfahrers auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 63-jährige Fahrer leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er nicht.

