Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfall auf der Rosendahler Straße

Gevelsberg (ots)

Ein 22-jähriger Gevelsberger fuhr am Mittwochmorgen mit seinem Pkw auf der Hammerstraße und wollte von dort aus nach rechts in die Rosendahler Straße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden 61-Jährigen, der auf der Rosendahler Straße in Richtung Hattinger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Tiguan des 61-Jährigen gegen einen Stromverteilerkasten geschleudert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tiguanfahrer leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht. Der Kreuzungsbereich musste für die Zeit der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden.

