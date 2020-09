Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Motorradfahrer wurde schwer verletzt

Alfhausen (ots)

Am späten Sonntagnachmittag kam es an der Ecke Bramscher Straße/Thiener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr, als der Fahrer eines Citroen die Thiener Straße von der Hauptstraße geradeaus in Richtung der Bramscher Straße überqueren wollte und dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersah. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, musste der 54-jährige Alfhausener mit seiner Harley-Davidson eine Vollbremsung durchführen, stürzte dabei und zog sich schwere Verletzungen zu. Zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht. Ein Rettungswagen brachen den Verletzten ins Krankenhaus.

