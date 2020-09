Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht an der Iburger Straße

Osnabrück (ots)

Am Sonntag, zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr, kam es an der Iburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen Eisenbahnunterführung und Wörthstraße, stadtauswärts, stand zum Tatzeitpunkt ein weißer Mercedes Vito am Fahrbahnrand, dieser wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Wer Beobachtungen zu dem Unfall machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2315 oder 0541/327-2115.

