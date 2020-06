Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Holzunterstands durch Funkenflug nach Ascheentsorgung

Hetzerath (ots)

Am heutigen Mittag, gegen 13:45 Uhr kam es in der Gemarkung Hetzerath zu einem Brand eines Holzunterstands. Dieser wurde vermutlich durch einen Funkenflug von entsorgter Asche des Vorabends auf einem nahegelegenen Feld verursacht. Die eingesetzten Feuerwehren Hetzerath und Salmtal konnten den Brand zügig ablöschen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Schadenshöhe sowie des Verursachers dauern an.

