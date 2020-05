Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Abfallbeseitigung

Dockweiler / Vulkaneifel (ots)

Von Freitag, den 29.05.2020, 15:20 Uhr bis Samstag, den 30.05.2020, 15:20 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter eine größere Menge an Grüngutabfällen auf dem Parkplatz "Sauerbrunnen" an der L 68 zwischen Daun-Waldkönigen und Dockweiler illegal entsorgt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592 9626-0) in Verbindung zu setzen.

