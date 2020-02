Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 14. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wendessen: Sachbeschädigung an PKW, erheblicher Sachschaden

Mittwoch, 12.02.2020, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 13.02.2020, 09:40 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten bislang unbekannte Täter einen in Wendessen, An der Fischerbrücke, abgestellten weißen PKW BMW erheblich. So wurde der linke Außenspiegel abgetreten, der Lack teilweise zerkratzt, Beulen in das Blech getreten und ein Reifen zerstört. Der Gesamtschaden beträgt rund 4000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell