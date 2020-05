POL-OG: Kehl, L 90- Blechschaden

Polizeipräsidium Offenburg

Ein Unfall hat am Donnerstagabend an der Einmündung der L 90 in die Elsässer Straße für reichlich verbeultes Blech und einem Sachschaden von rund 6.000 Euro geführt. Eine 22 Jahre alte Mercedesfahrerin wollte hierbei nach links in Richtung Neumühl abbiegen und missachte dabei die Vorfahrt eines aus Neumühl heranfahrenden VW-Lenkers. Verletzt wurde niemand.

