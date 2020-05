Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Dominoeffekt

Gaggenau (ots)

Am Donnerstag vergaß eine 58-Jährige offenbar beim Parken die Feststellbremse zu betätigen, woraufhin ihr Pkw zwei Fahrzeuge beschädigte. Gegen 17:30 Uhr parkte die Fahrerin ihren Renault in der Straße "Im Pantel" und zog beim Verlassen nicht die Handbremse an. Da die Straße leicht abschüssig ist, rollte der Renault nach hinten weg, Er stieß gegen einen weiteren Renault, welcher wiederum durch den plötzlichen Schub gegen einen Audi stieß. Es entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro.

