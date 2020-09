Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Mercedes auf Wendeplatz beschädigt

Bad Essen (ots)

In der Zeit von Sonntag 18 Uhr bis Montag 10 Uhr wurde auf dem Wendeplatz vor einem Hotel am Ludwigsweg eine geparkte Mercedes B-Klasse in grauer Farbe durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchteten unerkannt. Wer Hinweise zu dem Zusammenstoß geben kann oder wer den Unfall verursacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300.

