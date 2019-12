POL-DEL: Pressemitteilungen des Polizeikommissariats Nordenham

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Pkw beschädigt

In der Zeit vom Montag, 23.12.2019, 12:00 Uhr bis Freitag, 27.12.2019, 10:00 Uhr, wurde eine Scheibe der rechten Fahrzeugseite eines Mercedes SLK eingeschlagen. Der Pkw war in dem Tatzeitraum auf einem Parkplatz an der Walther-Rathenau-Straße 33 abgestellt. Es wurde ein Sachschaden von ca. 500 Euro verursacht.

Fensterscheibe beschädigt

In der Zeit vom Montag, 23.12.2019, 13:30 Uhr bis Freitag, 27.12.2019, 18:30 Uhr, wurde die äußere Fensterscheibe an einem Gewerbeobjekt Am Marktplatz 6 auf bislang unbekannte Art und Weise eingeschlagen. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro verursacht. Zu weiteren Sachbeschädigungen ist es in den letzten Tagen am leerstehenden Bahnhofsgebäude Nordenham gekommen. Hier wurden an verschiedenen Tagen Türen und Fensterscheiben mutwillig beschädigt. Eine genaue Schadenssumme kann hierzu nicht benannt werden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Nordenham, 04731-99810.

