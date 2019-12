Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Betrunken mit PKW von Fahrbahn abgekommen

Delmenhorst (ots)

Am 28.12.2019, 03.50 Uhr, geriet ein auf der Wildeshauser Straße in Delmenhorst stadtauswärts fahrender PKW nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen kleinen Baum und stieß schließlich gegen einen geparkten PKW. Die beiden Insassen des verunfallten VW Up, zwei 28-jährige Männer aus Delmenhorst, blieben unverletzt. Da vor Ort zunächst unklar blieb, wer von den beiden deutlich alkoholisierten Insassen der Fahrer war, mussten sich beide einer Blutentnahme unterziehen. Nach weiteren polizeilichen Ermittlungen konnte der Fahrer schließlich zweifelsfrei festgestellt werden. Sowohl der VW Up als auch der geparkte Wagen wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

