Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Aufmerksamer PKW-Fahrer beobachtet Trunkenheitsfahrt

Delmenhorst (ots)

Am 27.12.2019, 10.38 Uhr, meldet ein PKW-Fahrer, dass die Fahrweise des vor ihm auf der Dwostraße in Delmenhorst fahrenden PKW eine Trunkenheit des Fahrers befürchten lasse. Der PKW würde in starken Schlangenlinien fahren und abrupt beschleunigt und abgebremst werden. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass der Fahrer des gemeldeten Autos offensichtlich stark alkoholisiert war. Er wies bei einem Alkoholtest ein Wert von 2,32 Promille auf. Gegen den 54-jährigen aus Delmenhorst wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dazu wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt.

