POL-DEL: Ahlhorn: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 27.12.2019, um 22:30 Uhr, ist es in Ahlhorn auf der Wildeshauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin gekommen. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Großenkneten wollte von einem örtlichen Supermarktparkplatz auf die Wildeshauser Straße einfahren. Dabei übersah er eine 34-jährige Fahrradfahrerin aus der Gemeinde Großenkneten, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung ohne eingeschaltetes Licht auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Am Pkw und Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

