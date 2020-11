Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Gefährliches Überholmanöver auf der B464 fordert 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 09.45 auf der Bundesstraße 464 zwischen den Anschlussstellen Magstadt und Grafenau in Richtung Böblingen Uhr entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Ein 31-jähriger VW-Fahrer hatte mehrmals vergeblich versucht, den Mercedes eines 47-Jährigen zu überholen, bevor er schlussendlich in einem Baustellenbereich ein weiteres Überholmanöver wagte und kurz vor der Einmündung der Landstraße 1189 vor dem Mercedes einscherte. Der 47-Jährige musste nach links in den Baustellenbereich ausweichen, stieß dabei gegen das Heck des VW und überfuhr eine Warnbake . Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei ermittelt gegen den 31-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

