Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Dieseldiebstahl auf Baustelle

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Unbekannte Täter ließen aus einer mobilen Tankanlage auf einer Baustelle in der Kelterstraße in Kleinbottwar circa 225 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Schaden des Diebstahls wird auf rund 250 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag,16:30 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr, 07144 823060, in Verbindung zu setzen.

