Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Enkeltrickbetrug (02.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mit der sogenannten Enkeltrickmasche hat ein unbekannter Betrüger am Donnerstag eine Seniorin aus Schwenningen um ihre Ersparnisse bringen wollen. Der Betrüger rief die Frau gegen 21.30 Uhr an und gab sich am Telefon als ihr Enkel aus. Hierbei erklärte er ihr kein Geld zu haben und in einer Bäckerei arbeiten zu müssen. Bevor es zu einer Geldübergabe kam informierte die Seniorin ihre Familienangehörige, die sofort die Polizei einschalteten. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht. Die Polizei warnt vor diesen und ähnlichen Anrufen und empfiehlt sich Verhaltenshinweise und Informationen im Internet unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick einzuholen.

