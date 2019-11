POL-OH: Einbrüche - Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Osthessen

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Asbach - In der Zeit von Samstag (23.11.) bis Montag (25.11.) versuchten Unbekannte die Kellertüre an einem Einfamilienhaus in der Rimbergstraße aufzubrechen. Die Täter ließen von der weiteren Tatausführung ab und verursachten Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Einbruch in Schule

Schenklengsfeld - Im Zeitraum von Freitag (22.11.) bis Montag (25.11.) brachen Unbekannte in eine Schule in der Rathausstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dieses wurde durchsucht und es wurde versucht, mehrere Türen im Gebäude aufzuhebeln, was jedoch misslang. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Freitag (22.11.), um 12:56 Uhr, befuhren eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Philippstahl und eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Fulda mit ihren Fahrzeugen in dieser Reihenfolge die B324 in Bad Hersfeld, Frankfurter Straße, aus Richtung Reichsstraße kommend in Richtung B27. Die 59-jährige musste an einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten. Die Pkw-Fahrerin aus Fulda konnte ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Verkehrsunfall

Friedewald - Am Freitag (22.11.), um 23:55 Uhr, befuhr ein 31-jähriger aus Geisa mit seinem Sprinter den Zubringer zur B62 von der BAB 4, AS Friedewald kommend. Im Kreisverkehr kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Kirchheim - In der Zeit von Samstag (16.11.) bis Freitag (22.11.) befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Allendorfer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 13 fuhr er vermutlich rückwärts oder kam beim Wenden auf den Fußgängerweg. In Folge kollidierte er mit der angrenzenden Betonpalisade. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150, -- Euro.

Unfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Sonntag (24.11.), gegen 01:12 Uhr, parkte eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der Lomo-Tankstelle. Als sie rückwärts aus der Parklücke herausfuhr, übersah die den hinter ihr von links nach rechts querenden Pkw eines 22-jährigen Fahrers aus Kassel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

